2020-07-10T17:43:05+03:00
Политика

ВСУ обстреляли поселок в ЛНР, где в тот момент находились следователи отдела по расследованию военных преступлений

Огонь открыли из пушек боевой машины пехоты
Екатерина Сорока
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Киевские силовики постоянно нарушают условия «режима тишины». Фото: Представительство ЛНР в СЦКККиевские силовики постоянно нарушают условия «режима тишины». Фото: Представительство ЛНР в СЦКК
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Киевские силовики утром открыли огонь по поселку Голубовское. В результате было повреждено здание бывшего магазина. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

— В пятницу, 10 июля, в 8:30 ВСУ открыли огонь из (боевой машины пехоты) БМП-2 по населенному пункту Голубовское. В результате обстрела повреждено здание бывшего магазина по адресу: Широкая, 41а, — говорится в сообщении.

Со слов Белова, в тот момент в обстреливаемом поселке находилась группа следователей отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР.

Следователи собрали информацию об обстрелах и собираются возбудить по этому поводу уголовное дело. Киевских силовиков будут обвинять по статьям «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид» Уголовного кодекса ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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