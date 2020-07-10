ВСУ обстреляли поселок в ЛНР, где в тот момент находились следователи отдела по расследованию военных преступлений
Киевские силовики утром открыли огонь по поселку Голубовское. В результате было повреждено здание бывшего магазина. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Кирилл Белов.
— В пятницу, 10 июля, в 8:30 ВСУ открыли огонь из (боевой машины пехоты) БМП-2 по населенному пункту Голубовское. В результате обстрела повреждено здание бывшего магазина по адресу: Широкая, 41а, — говорится в сообщении.
Со слов Белова, в тот момент в обстреливаемом поселке находилась группа следователей отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР.
Следователи собрали информацию об обстрелах и собираются возбудить по этому поводу уголовное дело. Киевских силовиков будут обвинять по статьям «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид» Уголовного кодекса ЛНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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