2020-07-08T22:46:37+03:00
Политика

В ЛНР рассказали, по каким специальностям в вузах сократят бюджетные места

В Республике проходит оптимизация высшего образования
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сергей Цемкало рассказал о сокращениях бюджетных мест. Фото: lug-info.comСергей Цемкало рассказал о сокращениях бюджетных мест. Фото: lug-info.com
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Министерство образования и науки ЛНР не будет сокращать в вузах бюджетные места на востребованные в Республике специальности. Об этом сегодня на заседании Общественного совета при Министерстве образования и науки ЛНР заявил руководитель ведомства Сергей Цемкало.

- Тут сразу наши «друзья» ухватились, мол, сокращают бюджетные места, не дают жизни студентам. Поверьте, ни одного бюджетного места педагогического образования, медицинского, технического мы не уменьшили, - сказал министр.

Он сообщил, что сокращение бюджетных мест в Республике осуществляется по таким специальностям, как менеджмент, экономика, юриспруденция, туризм и другим маловостребованным специальностям.

- Мы начинали с того, что выпускали 450 юристов в год. Скажите, кому они нужны? Сегодня мы оставляем 40 бюджетных мест по всем вузам ЛНР. Я думаю, этого достаточно, - пояснил министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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