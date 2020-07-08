Национальные в государственные – в ЛНР переименуют вузы
Высшие учебные заведения Луганской Народной Республики будут переименованы. Теперь они будут иметь статус государственных, а не национальных. Об этом заявил министр образования ЛНР Сергей Цемкало.
- Принято решение о том, что учебные учреждения будут переименованы в государственные, как и должно быть, - говорит он. - Мы перестаем обманывать наших абитуриентов и мы возвращаемся к названиям. Никаких больше национальных.
По словам министра, статус национальный у вузов ничем не обоснован.
- У нас теперь появился педагогический университет, ранее Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, который концентрирует в себе гуманитарное направление, педагогические специальности; у нас теперь есть технический университет имени Даля, в котором сосредоточены все технические направления, - сказал Сергей Цемкало.
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