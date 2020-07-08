В поселке Донецкий сгорели 12 домов после обстрела артиллерией 93-й бригады ВСУ

8 Июль 2020 2020-07-08T17:19:33+03:00

Также от обстрела были повреждены четыре домостроения и ЛЭП

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7 июля каратели из 93-й мехбригады, которой командует полковник Дмитрий Брыжинский, открыли артиллерийский огонь по поселку Донецкий. Он расположен недалеко от города Кировска. Стреляли из 122-миллиметровых орудий. В итоге были повреждены четыре домостроения и ЛЭП. А 12 домов вовсе сгорели.

В пресс-центре МЧС ЛНР сегодня рассказали, что от взрывов снарядов загорелась сухая трава, от нее огонь перекинулся на частные дома. Он уничтожил 12 домов на площади 850 квадратных метров, а также сухую траву на площади 5 гектаров.

В ликвидации пожара участвовали пожарные из Донецкого, Кировска и Стаханова. Тушение осложнялось сильными порывами ветра. Жертв и пострадавших удалось избежать. Сотрудники МЧС спасли имущество жителей поселка на сумму 100 тысяч рублей.

Тем временем, защитники ЛНР «пресекли» огневую активность артиллерии ВСУ.

- Потери противника составили двое погибших, двое раненых, выведена из строя гаубица Д-30, - отчитались в Народной милиции ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU