2020-07-08T17:19:33+03:00
Политика

В поселке Донецкий сгорели 12 домов после обстрела артиллерией 93-й бригады ВСУ

Также от обстрела были повреждены четыре домостроения и ЛЭП
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
По поселку украинские каратели стреляли из 122-миллиметровых орудий. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо поселку украинские каратели стреляли из 122-миллиметровых орудий. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Изменить размер текста:

7 июля каратели из 93-й мехбригады, которой командует полковник Дмитрий Брыжинский, открыли артиллерийский огонь по поселку Донецкий. Он расположен недалеко от города Кировска. Стреляли из 122-миллиметровых орудий. В итоге были повреждены четыре домостроения и ЛЭП. А 12 домов вовсе сгорели.

В пресс-центре МЧС ЛНР сегодня рассказали, что от взрывов снарядов загорелась сухая трава, от нее огонь перекинулся на частные дома. Он уничтожил 12 домов на площади 850 квадратных метров, а также сухую траву на площади 5 гектаров.

В ликвидации пожара участвовали пожарные из Донецкого, Кировска и Стаханова. Тушение осложнялось сильными порывами ветра. Жертв и пострадавших удалось избежать. Сотрудники МЧС спасли имущество жителей поселка на сумму 100 тысяч рублей.

Тем временем, защитники ЛНР «пресекли» огневую активность артиллерии ВСУ.

- Потери противника составили двое погибших, двое раненых, выведена из строя гаубица Д-30, - отчитались в Народной милиции ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 погибли и 36 госпитализированы: Зеленский прилетел в Донбасс помогать тушить пожары

В Новоайдарском районе Луганщины сгорели более ста пятидесяти домов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В поселке Донецкий сгорели 12 домов после обстрела артиллерией 93-й бригады ВСУ
Сотрудники МЧС ДНР готовят пляжи Седово к массовому заезду дончан
В Мариуполе спасли от смерти львенка, которого перестала кормить мать
6 погибли и 36 госпитализированы: Зеленский прилетел в Донбасс помогать тушить пожары
«Это очень большая ответственность!» Глава ДНР наградил родителей многодетных семей
Пытались выбраться, но тщетно: В ДНР утонул автомобиль с двумя мужчинами
В Станице Луганской пьяный мужик разломал знак «Украина»
Украинская армия обстреляла Донецк из минометов рано утром – пока не наступила жара
Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки выписаны 12 жителей, которые вылечились от COVID-19
В Донецк через КПП «Еленовка» пропустили около 50 человек, которые застряли в буферной зоне
Погода в Луганске на день: 8 июля ожидаются гроза, град и жара до 32 градусов
Погода в Донецке на день: 8 июля будет кратковременный дождь, гроза и до +31 градуса
В Новотроицком жители потребовали от Киева вывести националистов, которые их терроризируют
Кобцева: Киев сделал многообещающие заявления по открытию КПП у Счастья и Золотого