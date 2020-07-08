2020-07-08T18:04:43+03:00
Общество

Глава Минздрава ДНР: Всем прибывшим с украинской стороны сделаны тесты на коронавирус

Ольга Долгошапко озвучила данные о числе прибывших с Украины через гумкоридор
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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За день в ДНР въехало 120 человекЗа день в ДНР въехало 120 человекФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Вчера, 7 июля, по согласованным спискам на территорию Донецкой Народной Республики с украинской стороны через КПВВ «Еленовка» прибыло 120 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Из прибывших 7 июля согласованных с межведомственным штабом 35 человек размещены в 20-й больнице города Донецка, 36 – в 21-й больнице Донецка. Еще 49 человек, которые не были согласованы штабом и находились под палящим солнцем, приняты нашей стороной и размещены в 9-й больнице Макеевки, - рассказала она.

Сейчас, по словам Долгошапко, прибывшие находятся на обсервации под пристальным вниманием медицинских работников.

- Всем прибывшим с украинской стороны гражданам сделаны тесты на коронавирусную инфекцию, - говорит Глава Минздрава Республики. - Результаты будут получены в течение нескольких дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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