Глава Минздрава ДНР: Всем прибывшим с украинской стороны сделаны тесты на коронавирус

8 Июль 2020 2020-07-08T18:04:43+03:00

За день в ДНР въехало 120 человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ольга Долгошапко озвучила данные о числе прибывших с Украины через гумкоридор

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Вчера, 7 июля, по согласованным спискам на территорию Донецкой Народной Республики с украинской стороны через КПВВ «Еленовка» прибыло 120 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Из прибывших 7 июля согласованных с межведомственным штабом 35 человек размещены в 20-й больнице города Донецка, 36 – в 21-й больнице Донецка. Еще 49 человек, которые не были согласованы штабом и находились под палящим солнцем, приняты нашей стороной и размещены в 9-й больнице Макеевки, - рассказала она.

Сейчас, по словам Долгошапко, прибывшие находятся на обсервации под пристальным вниманием медицинских работников.

- Всем прибывшим с украинской стороны гражданам сделаны тесты на коронавирусную инфекцию, - говорит Глава Минздрава Республики. - Результаты будут получены в течение нескольких дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU