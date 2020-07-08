Киевские силовики продолжают бороться с ОБСЕ

8 Июль 2020 2020-07-08T19:14:32+03:00

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Украинские вооруженные формирования продолжают препятствовать деятельности международной миссии ОБСЕ. В этот раз киевские силовики вынудили наблюдателей прервать воздушное патрулирование. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В зоне ответственности 30-й бригады активизировалась работа маневренных групп из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, которые целенаправленно осуществляют подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ, - говорят в НМ ЛНР. - Работа вражеских комплексов РЭБ «Букавель-АД» вынудила наблюдателей миссии прервать воздушное патрулирование в районах населенных пунктов Золотое, Пилипчатино и Молодежное.

В Народной милиции Республики отметили, что больше всего ВСУ боятся пролетов беспилотников ОБСЕ над Молодежным, где киевские силовики бригады продолжают активно устанавливать минные поля и размещать бронированную технику вблизи в жилых домов.

- 6 июня в данном районе БПЛА миссии попал под воздействие помех средств РЭБ ВСУ, потерял управление и упал у линии боевого соприкосновения на территории Республики, - рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU