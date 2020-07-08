8 Июль 2020 2020-07-08T20:08:20+03:00

Украина готовится к отводу части подразделений ВСУ с передовой в Донбассе. Фото: warfiles.ru

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Часть подразделений вооруженных формирований Украины может быть выведена с передовых позиций в Донбассе. Киевские власти поручили командующему так называемой «операции объединенных сил» Владимиру Кравченко проработать этот вопрос. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Командующему «ООС» Кравченко предписано в кратчайшие сроки проработать вопрос и представить предложения по отведению части подразделений ОТГ «Север» с передовых позиций.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, такое решение принято для того, чтобы избежать дальнейших обвинений незалежной в саботаже мирного процесса.

- В связи с этим украинские власти направили командующему «ООС» специальные указания по недопущению нарушений режима прекращения огня подчиненными соединениями и роста напряженности среди личного состава, вызванного самоуправством командиров подразделений ВСУ, - сказали в УНМ ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU