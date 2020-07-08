2020-07-08T16:17:31+03:00
Политика

Сотрудники МЧС ДНР готовят пляжи Седово к массовому заезду дончан

Ожидается, что в середине июля снимут ограничения на въезд жителей Республики в приморский поселок
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Водолазы проводят обследование и очистку дна акватории пляжей. Фото: МЧС ДНРВодолазы проводят обследование и очистку дна акватории пляжей. Фото: МЧС ДНР
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Возможно, в середине июля снимут ограничения на въезд жителей Республики в приморский поселок Седово. Вероятность такого решения не исключил Глава ДНР Денис Пушилин 7 июля, когда во время поездки в Старобешевский район его спросили об открытии курортного поселка для всех желающих.

- На данный момент в Седово работают пансионаты, где проще проверить все санитарные нормы. По решению Новоазовского штаба открытие состоится ориентировочно 14-15-го числа. Будет открыт и частный сектор, как только они доложат о готовности, – сообщил Денис Пушилин.

Тем временем, сотрудники Республиканского спасательного центра МЧС проводят водолазное обследование и очистку дна акватории пляжей Седово. Об этом рассказали в пресс-центре МЧС ДНР.

По окончании обследования собственнику (водопользователю) пляжа вручается акт. Также по просьбе администрации Новоазовского района спасатели проводят обследование и очистку дна акватории пляжа для людей с ограниченными возможностями.

Сотрудники МЧС предупреждают отдыхающих о соблюдении правил поведения на воде. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС предупреждают отдыхающих о соблюдении правил поведения на воде. Фото: МЧС ДНР

В ходе обследования со дна моря водолазами были извлечены различные фрагменты металлических конструкций, а также несколько каменных валунов. Это позволит в будущем избежать несчастных случаев на воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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