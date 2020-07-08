2020-07-08T15:43:46+03:00
Политика

В Мариуполе спасли от смерти львенка, которого перестала кормить мать

У месячного детеныша произошло обезвоживание организма и отказали почки
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Спасенная маленькая львица чувствует себя хорошо: пьет козье молочко и кушает фаршик. Фото: facebook.com/zooparkmariupolСпасенная маленькая львица чувствует себя хорошо: пьет козье молочко и кушает фаршик. Фото: facebook.com/zooparkmariupol
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В подконтрольном Киеву Мариуполе работники «Парка дикой природы» и ветврачи спасли от смерти маленькую львицу, которой недавно исполнилось всего месяц.

1 июня у львов Барона и Багиры появился детеныш. Работники зоопарка и посетители умилялись при виде, как мамочка с любовью заботилась о своей малышке. Но вскоре Багира неожиданно перестала кормить свою дочурку. К сожалению, так бывает даже у благородных зверей. Хотя львица стала мамой не впервые. В итоге у малышки, которой еще не дали имя, произошло обезвоживание, отказали почки.

Работникам зоопарка удалось забрать больного детеныша из вольера. В ветлечебнице животное реанимировали и назначили лечение. В зоопарке строго соблюдали все предписания ветврачей.

Львица Багира сначала охотно гуляла с малышом. Фото: facebook.com/zooparkmariupol

Львица Багира сначала охотно гуляла с малышом. Фото: facebook.com/zooparkmariupol

- Сейчас маленькая львица чувствует себя хорошо: пьет козье молочко, кушает фаршик и с удовольствием исследует территорию филиала «Парка дикой природы» в поселке Урзуф, куда ее перевезли. Там она будет находиться вместе с другими нашими животными до начала осени, - рассказали сотрудники зоопарка.

Такой вот хэппи-энд у этой звериной истории, которая могла завершиться печально.

Напомним, «Парк дикой природы» в Мариуполе считается одним из самых крупных в регионе зоопарков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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