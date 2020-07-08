6 погибли и 36 госпитализированы: Зеленский прилетел в Донбасс помогать тушить пожары

8 Июль 2020 2020-07-08T16:32:57+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно прилетел в подконтрольную Киеву Луганскую область. Визит главы государства вызван масштабными пожарами в Новоайдарском районе.

Ожидается, что Зеленский осмотрит места возгорания и заслушает доклады местных чиновников и руководителей спасательной службы.

По данным ГСЧС, пожар возник 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств вблизи села Осколоновка Новоайдарского района. Площадь возгорания составляла около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на село Смоляниново. Там огонь уничтожил около 80 дачных и 70 жилых домов. 6 человек погибли, еще 36 – госпитализированы.

- Владимир Зеленский решил попиариться на людском горе, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Уж лучше бы он не на словах «тушил» пожар войны в Донбассе. В частности, остановил ежедневные обстрелы ДНР и ЛНР. От них гибнут и получают ранения мирные люди, разрушается их жилье. Но эта беда почему-то не волнует гаранта незалежной.

Тем временем, пожары возникли и на территории ЛНР. Так, огонь уничтожил 90 га пшеничного поля фермерского хозяйства в поселке Родаково Славяносербского района. Причина быстрого распространения огня – суховей.

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ИСТОЧНИК KP.RU