«Это очень большая ответственность!» Глава ДНР наградил родителей многодетных семей

8 Июль 2020 2020-07-08T13:40:06+03:00

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Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин вручил знаки отличия «За заслуги в воспитании детей» пяти многодетным семьям из Донецка, Макеевки и Нового Света Старобешевского района. Республики были вручены знаки отличия «За заслуги в воспитании детей». Награждение прошло в неформальной обстановке в столичном парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола по случаю Дня семьи, любви и верности. Об этом рассказали в пресс-службе Главы ДНР.

- В ДНР праздник, призванный возродить традиции и укрепить институт семьи, был установлен в 2015 году. Он направлен на укрепление семейных основ, воспитание в детях уважения к истории своего рода и любви к Родине. Этот день, по сути, можно считать обращением к истокам и к истинным ценностям. Самые теплые слова уважения и восхищения сегодня адресованы тем, кто посвятил свою жизнь созданию большой и дружной семьи – многодетным родителям! – сказал руководитель государства.

Награды получили родители пяти многодетных семей. Фото: denis-pushilin.ru

Денис Пушилин, сам являясь главой большой семьи, отметил, что воспитывать детей в любви, гармонии и взаимоуважении – это очень большая ответственность. В этом нелегком деле родителям необходима всесторонняя государственная поддержка.

Многодетные семьи и супружеские пары, прожившие в браке 50 и более лет, получили ценные подарки от Главы ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU