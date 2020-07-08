Пытались выбраться, но тщетно: В ДНР утонул автомобиль с двумя мужчинами
Из Монаховского карьера сотрудники МЧС достали автомобиль с двумя мужчинами.
Сегодня по словам очевидцев, автомобиль упал в карьер и начал тонуть. Были вызваны сотрудники МЧС
Двое мужчин, находившихся в автомобиле пытались выбраться из автомобиля, выбивая стёкла, но все тщетно.
- Машина упала в воду со стороны, противоположной скалам, - рассказал очевидец Анатолий.
К сожалению, спасти находившихся в машине не удалось - в машине оказалось двое погибших.
Монаховский карьер является одним из самых глубоких водоемов, его глубина достигает 20 метров, а расположен он между Ханженково и поселком Нижняя Крынка, что относится к Макеевке.
Отметим, что с начала 2020 года на водоемах Республики погибло 18 человек, из них 3 детей. Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды, инструктируют отдыхающих, однако, несчастные случаи на воде продолжают унисить жизни дончан.
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ИСТОЧНИК KP.RU