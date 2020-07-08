Пытались выбраться, но тщетно: В ДНР утонул автомобиль с двумя мужчинами

8 Июль 2020 2020-07-08T13:29:18+03:00

Это один из самых глубоких карьеров в ДНР. Фото: dnews.dn.ua

Изменить размер текста: A A

Из Монаховского карьера сотрудники МЧС достали автомобиль с двумя мужчинами.

Сегодня по словам очевидцев, автомобиль упал в карьер и начал тонуть. Были вызваны сотрудники МЧС

Двое мужчин, находившихся в автомобиле пытались выбраться из автомобиля, выбивая стёкла, но все тщетно.

- Машина упала в воду со стороны, противоположной скалам, - рассказал очевидец Анатолий.

К сожалению, спасти находившихся в машине не удалось - в машине оказалось двое погибших.

Монаховский карьер является одним из самых глубоких водоемов, его глубина достигает 20 метров, а расположен он между Ханженково и поселком Нижняя Крынка, что относится к Макеевке.

Отметим, что с начала 2020 года на водоемах Республики погибло 18 человек, из них 3 детей. Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды, инструктируют отдыхающих, однако, несчастные случаи на воде продолжают унисить жизни дончан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Харцызска появится новый официальный гимн

Автором нового гимна может стать каждый желающий. Для этого нужно лишь поучаствовать в конкурсном отборе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU