2020-07-08T12:35:23+03:00
Политика

В Станице Луганской пьяный мужик разломал знак «Украина»

Знак стоял возле пункта пропуска
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Все, что осталось от знака. Фото: НПУВсе, что осталось от знака. Фото: НПУ
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В подконтрольной Киеву Станице Луганской пьяный житель разрушил установленный возле пункта пропуска знак «Украина».

- В 21:00 6 июля в дежурную часть полиции сообщили о том, что неизвестный разрушил знак «Украина», находящийся возле автодороги с круговым движением, - рассказала пресс-секретарь украинской полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Полицейские выяснили, чьих это рук дело. «Украину» сокрушил ранее судимый, безработный 52-летний местный житель. Свои действия он объяснил так: был пьян и не соображал, на что покусился. Поэтому отвечать «станичник» будет не за госизмену, а за хулиганство.

Знак «Украина» стоял возле пункта пропуска Станица Луганская. Фото: НПУ

Знак «Украина» стоял возле пункта пропуска Станица Луганская. Фото: НПУ

Статья 296 УК Украины «Хулиганство» предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет. Но учитывая, что мужчина был ранее судим, ему могут «впаять» лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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