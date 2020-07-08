2020-07-08T07:14:56+03:00
Политика

В Новотроицком жители потребовали от Киева вывести националистов, которые их терроризируют

Об этом стало известно разведке ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Новотроицком жители потребовали от Киева вывести националистов, которые их терроризируют. Фото: ТК «Звезда»В Новотроицком жители потребовали от Киева вывести националистов, которые их терроризируют. Фото: ТК «Звезда»
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В Новотроицком, что под Волновахой, жители потребовали от Киева вывести с их поселка боевиков националистического подразделения «Айдар» (запрещенная в России организация) после серии краж, избиений и попытки изнасилования. Об этом сообщает разведка Управления Народной милиции ДНР.

За неделю на боевиков указанной организации в местный отдел полиции жители подали тринадцать заявлений: семь по фактам нанесения телесных повреждений, три о краже алкоголя из магазинов, два о попытке завладения личным авто и одно о попытке изнасилования.

- Из-за бездействия правоохранительных органов жители поселка обратились на горячую линию Минобороны Украины и штаба «ООС», а также выдвинули условие главе сельского поселения с требованием убрать националистов из населенного пункта, - сообщили в Народной милиции.

В итоге командованию 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ приказано в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос вывода националистов на третью линию обороны с запретом ношения огнестрельного оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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