2020-07-07T11:53:01+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки коронавирус в ДНР выявили еще у 22 человек

На лечении от коронавируса в ДНР находятся 629 пациентов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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За сутки коронавирус в ДНР выявили еще у 22 человекЗа сутки коронавирус в ДНР выявили еще у 22 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявили еще у 22 человек.

- Все случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них два медицинских работника и один ребенок, контактный с заболевшими ранее родителями. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава.

Сейчас на лечении в инфекционных стационарах находятся 629 пациентов. По результатам двух отрицательных тестов было выписано одиннадцать человек. Зарегистрирован один летальный случай – мужчина в возрасте 63 лет.

За все время в ДНР заразились коронавирусной инфекцией 1264 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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