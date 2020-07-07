За сутки коронавирус в ДНР выявили еще у 22 человек
За прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявили еще у 22 человек.
- Все случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них два медицинских работника и один ребенок, контактный с заболевшими ранее родителями. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава.
Сейчас на лечении в инфекционных стационарах находятся 629 пациентов. По результатам двух отрицательных тестов было выписано одиннадцать человек. Зарегистрирован один летальный случай – мужчина в возрасте 63 лет.
За все время в ДНР заразились коронавирусной инфекцией 1264 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU