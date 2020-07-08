Киевские силовики помешали работе ОБСЕ в районе Золотого

8 Июль 2020 2020-07-08T21:43:44+03:00

Миссия ОБСЕ уже неоднократно отмечала наличие в подразделениях ВСУ ящиков с запрещенными международными конвенциями. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Так они хотят скрыть нахождение в районе запрещенной техники

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Киевские силовики помешали разведывательной миссии бепилотника ОБСЕ в районе Золотого, применив средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

В оборонном ведомстве ЛНР придерживаются версии того, что таким образом, боевики ВСУ хотят скрыть нахождение в этой зоне запрещенной Минском техники.

— С целью недопущения вскрытия запрещенной техники противник продолжает препятствовать работе БПЛА ОБСЕ. В зоне ответственности 30-й бригады в районе Золотого зафиксирована работа маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее украинская прокуратура начала распространение фейка о минировании Народной милицией Золотого. Киевские силовики даже приступили к подготовке видеоматериалов о принадлежности якобы найденных и разминированных боеприпасов. Оказалось, это очередная провокация, которая была создана, чтобы переложить на ЛНР ответственность за не боевые потери среди подчиненных ВСУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU