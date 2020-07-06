В ДНР арестован террорист Григорий Синченко

6 Июль 2020 2020-07-06T14:14:27+03:00

Он был передан Украине в рамках обмена, а после тайно проник в Республику

Изменить размер текста: A A

В Донецкой Народной Республики задержали 29-летнего уроженца Донецка Григория Синченко, обвиняемого в совершении ряда диверсий на территории государства. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

- Мужчина нелегально проник на территорию Республики и скрывался по лесополосам, - говорится в сообщении правоохранителей. - Синченко вынашивал план мести и собирался совершить очередную серию взрывов.

Своей целью он выбрал социально-значимые объекты. На счету преступника ряд подрывов транспортной и электроинфраструктуры, станции республиканского оператора связи и других.

- Также подозреваемый организовал слежку за сотрудниками правоохранительных органов Республики и планировал их убийство, - сказали в МВД ДНР.

Отмечается, что Синченко попал под обмен и был отправлен в Украину. Однако получив в незалежной выплату в размере 100 тысяч гривен нелегально проник на территорию Республики и продолжил террористическую деятельность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огонь не прекращался всю ночь: Украинские силовики выпустили сто боеприпасов по северу ДНР

Мирные жители были вынуждены провести ночь в убежищах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU