Кобцева: Международной общественности нужно найти способ повлиять на Киев
Обстрел украинскими боевиками Голубовского в ЛНР свидетельствует об игнорировании Киевом призыва Совета Безопасности ООН прекратить огонь на время пандемии коронавируса. Об этом сегодня заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.
- Международной общественности нужно определиться с шагами по поводу Украины и найти вариант воздействия на Киев в лице украинского правительства и военных, чтобы прекратить гибель гражданского населения в ЛНР, - сказала Кобцева.
Напомним: 1 июля Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает к всеобщему и незамедлительному прекращению боевых действий по всему миру из-за пандемии коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU