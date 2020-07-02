2020-07-02T22:11:20+03:00
Политика

Кобцева: Международной общественности нужно найти способ повлиять на Киев

ВСУ игноририруют призыв Совбеза ООН
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Кобцева: Международной общественности нужно найти способ повлиять на Киев. Фото: ЛИЦКобцева: Международной общественности нужно найти способ повлиять на Киев. Фото: ЛИЦ
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Обстрел украинскими боевиками Голубовского в ЛНР свидетельствует об игнорировании Киевом призыва Совета Безопасности ООН прекратить огонь на время пандемии коронавируса. Об этом сегодня заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

- Международной общественности нужно определиться с шагами по поводу Украины и найти вариант воздействия на Киев в лице украинского правительства и военных, чтобы прекратить гибель гражданского населения в ЛНР, - сказала Кобцева.

Напомним: 1 июля Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает к всеобщему и незамедлительному прекращению боевых действий по всему миру из-за пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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