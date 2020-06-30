В бригадах ВСУ в Донбассе недосчитались оружия и приборов ночного видения, подаренные США
В 25-й бригаде ВСУ в Донбассе недавно прошла ревизия, в ходе которой была выявлена недостача. Недосчитались бронежилетов, приборов ночного видения и оружия, привезенные из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
— В связи с предстоящим прибытием на Украину и в зону "ООС" американских партнеров командующий оккупационных сил Кравченко отдал приказ на проведение ревизии вооружения и военного имущества, — говорится в сообщении. — По информации от нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки "Север", в результате инвентаризации выявлено отсутствие 10 приборов ночного видения, 3 снайперских винтовок и 14 бронежилетов.
Теперь командиру бригады придется возмещать потери собственными силами. Ведь информация о недостачи дошла до командования «Севера».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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