Боевики ВСУ оставили на передовой раненного товарища на целых шесть часов

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:40:17+03:00

Военнослужащий был эвакуирован только тогда, когда его состояние стало критическим. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Изменить размер текста: A A

В районе села Новоселовка Вторая на юге Донбасса один из военнослужащих получил ранение во время установки взрывчатки. Ему необходима была срочная медицинская помощь. Но сослуживцы пострадавшего бойца не спешили эвакуировать его с передовой. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— В районе села Новоселовка Вторая во время проведения инженерных работ с использованием окопных зарядов на позициях 46 батальона «Донбасс» минно-взрывное ранение получил солдат Хлопек. Эвакуация, получившего ранение по личной неосторожности боевика, не производилась более шести часов, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики добавили, что таким образом, командир 54-й бригады ВСУ Майстренко пытался спровоцировать Народную милицию на ответный огонь. А после хотел списать раненного в боевые потери. Но когда план не удался, военнослужащего все же пришлось эвакуировать. На тот момент он уже был в критическом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке почтили память погибшего в 2014 году в Донбассе оператора «Первого канала»

Анатолий Клян попал под обстрел с другими журналистами вблизи Авдеевки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU