Студенты-художники подарили луганскому храму иконы, нарисованные собственными руками

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:35:32+03:00

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В 2020 году Луганская государственная академия культуры и искусств имени Матусовского выпускает первый поток специалистов в сфере иконописи. Четыре студентки с этой специальности подарили свои дипломные работы (иконы в каноническом стиле) столичному храму «Умиления». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

— Иконы, написанные студентами, достойные. Это прекрасные образа в каноническом стиле. Соработничество ВУЗа с церковью – большое дело. У нас много совместной работы, мы друг друга можем дополнять. Мы – в плане поддержки, консультаций, совета, студенты будут набираться опыта. И дай Бог, чтоб их иконы украшали многие храмы не только Луганска, но и разных стран, – отметил архимандрит Варфоломей.

Также священнослужитель добавил, что в эти иконы будут заложены капсулы с частицами мощей святых, которые на них изображены – то есть Иоанна Предтечи, Александра Невского, Святой Варвары и Святого Николая.

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ИСТОЧНИК KP.RU