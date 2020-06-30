2020-06-30T17:46:56+03:00
Политика

Аваков пытается успокоить митингующих шахтеров в Киеве с помощью сил нацгвардейцев из зоны «ООС»

Об этом сообщила разведка Народной милиции ДНР
Екатерина Сорока
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Председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал о долге перед шахтерами в размере 622.5 миллионов рублей. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"Председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал о долге перед шахтерами в размере 622.5 миллионов рублей. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"
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15-й и 17-й батальоны ВСУ покинули свои места дислокации в Славянске и Мариуполе. Их отправляют в Киев. Разведка Народной милиции ДНР сообщает, что их цель – это подавление мирных демонстраций шахтеров в столице. Об этом сообщили в Управлении оборонного ведомства Республики.

— Мы располагаем информацией, что 15-й и 17-й отдельные батальоны национальной гвардии Украины, дислоцирующиеся в Славянске и Мариуполе, получили указания подготовить по 90 человек для убытия в Киев с целью подавления мирных демонстраций работников угольной промышленности, недовольных действиями правительства, приведшими к многомесячным задержкам зарплат, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что такие указание дал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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