Аваков пытается успокоить митингующих шахтеров в Киеве с помощью сил нацгвардейцев из зоны «ООС»
15-й и 17-й батальоны ВСУ покинули свои места дислокации в Славянске и Мариуполе. Их отправляют в Киев. Разведка Народной милиции ДНР сообщает, что их цель – это подавление мирных демонстраций шахтеров в столице. Об этом сообщили в Управлении оборонного ведомства Республики.
— Мы располагаем информацией, что 15-й и 17-й отдельные батальоны национальной гвардии Украины, дислоцирующиеся в Славянске и Мариуполе, получили указания подготовить по 90 человек для убытия в Киев с целью подавления мирных демонстраций работников угольной промышленности, недовольных действиями правительства, приведшими к многомесячным задержкам зарплат, — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве добавили, что такие указание дал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР назвали причину закрытия пропускного пункта «Еленовка» на линии разграничения
В Межведомственном оперативном штабе заявили, что в ином случае ситуация с распространением коронавируса в Республике могла бы выйти из-под контроля (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»