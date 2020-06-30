Впервые за 15 лет в Донбассе поселилась пара краснокнижных колпиц
На юге ДНР вблизи населенного пункта Новоазовск специалисты биосферного резерва «Хомутовская степь – Меотида» установили присутствие краснокнижных птиц – колпицы. Они не возвращались в Донбасс около 15 лет. Об этом сообщила директор заповедника Галина Марченко.
— Впервые за последние 15 лет прилетела колпица – две особи. Это исчезающий вид птиц, он занесен в Красную книгу. Для них очень важно отсутствие факторов беспокойства. Следовательно, на выбранной территории им спокойно, есть необходимая кормовая база, — рассказала Марченко. — Представители какого именно рода эти особи будет понятно, когда самка начнет вить гнездо или в начале весны – когда у них начнется брачный период. А так они очень похожи между собой. Селятся в основном парами.
Кроме колпиц специалисты обнаружили еще больше полусотни представителей редких видов птиц. Среди них краснокнижные тиркушки, турухтаны, большие веренники, мородунки, а также особи каравайки. Последние не появлялись на территории Донбасса около десяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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