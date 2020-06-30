2020-06-30T13:24:55+03:00
Общество

В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной двухлетней Еве Доля

На лечение девочки требовалось 250 тысяч рублей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Двухлетняя Ева Доля борется со смертельной болезнью. Фото: Время добрыхДвухлетняя Ева Доля борется со смертельной болезнью. Фото: Время добрых
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Сбор денег на лечение двухлетней Евы Доля закрыт. Об этом сообщили волонтеры благотворительного фонда «Время добрых».

- Сбор для Евочки закрыт! И произошло это все только благодаря вам, наши светлые, отзывчивые, добрые люди! – написали волонтеры. - Спасибо вам за то, что вы дарите нашим подопечным детям шанс на жизнь без боли и рака!

На данный момент Ева приступила ко второму блоку комбинированной химиотерапии.

- С ужасом жду аплазии, которую, увы, не избежать, - говорит мама девочки. - Это такое состояние, когда падают все показатели анализов и организм ослабевает. Но мы всё выдержим. Не оставим ни единого шанса этой гадости!

Тем временем в благотворительном фонде «Время добрых» заявили, остаток от суммы сбора Еве Доля (11084 рублей) был перенаправлен – на лечение Данила Беседина. У мальчика острый лимфобластный лейкоз – рак. На борьбу со смертельной болезнью нужно собрать 560 тысяч рублей. На данный момент уже собрано 389 978 – рублей. До нужной суммы не хватает – 170 021 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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