Народная милиция открыла ответный огонь по позициям силовиков ВСУ, которые виновны в ранении мирного жителя ЛНР

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:09:21+03:00

О самочувствии пострадавшего парня в ведомстве не уточнили. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

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Вчерашним вечером военнослужащие Народной милиции ЛНР открыли ответный огонь по позициям киевских силовиков, виновных в обстреле населенного пункта Фрунзе. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

— Боевики 93-й бригады вооруженных формирований Украины подвергли обстрелу из вооружения боевой машины пехоты (БМП-2) район населенного пункта Фрунзе, в результате которого осколочные ранения получил мирный житель 1998 года рождения, — говорится в сообщении. — Для защиты мирного населения Республики от обезумевших украинских карателей подразделения Народной милиции слаженными действиями пресекли огневую активность противника.

По предварительным данным потери противника составили двое раненых боевиков.

Кроме того, оборонное ведомство ЛНР передало материалы по фактам обстрела Фрунзе со стороны Украины представителям международных организаций и Генеральную прокуратуру Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU