2020-06-30T11:23:16+03:00
Коронавирус Covid-19

За прошедшие сутки коронавирус в ДНР медики выявили еще у 17 жителей

За все время коронавирус в ДНР официально был подтвержден у 1136 человек
Екатерина Сорока
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За прошедшие сутки в ДНР был зарегистрирован один летальный случай от коронавирусаЗа прошедшие сутки в ДНР был зарегистрирован один летальный случай от коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За прошедшие сутки медики зарегистрировали 17 новых случаев заражения коронавирусом в ДНР. Все заразившиеся ранее контактировали с людьми, у которых COVID-19 был подтвержден. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Все случаи выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них 4 медработника. Выписано 11 человек. Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 64 лет, — говорится в сообщении.

По актуальным данным на утро 30 июня было зарегистрировано 1136 случаев заражения коронавирусом в ДНР за все время: на лечении находятся 724 пациентов, выписаны 341 человек, летальных случаев – 71.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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