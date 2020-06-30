За прошедшие сутки коронавирус в ДНР медики выявили еще у 17 жителей
За прошедшие сутки медики зарегистрировали 17 новых случаев заражения коронавирусом в ДНР. Все заразившиеся ранее контактировали с людьми, у которых COVID-19 был подтвержден. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
— Все случаи выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них 4 медработника. Выписано 11 человек. Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 64 лет, — говорится в сообщении.
По актуальным данным на утро 30 июня было зарегистрировано 1136 случаев заражения коронавирусом в ДНР за все время: на лечении находятся 724 пациентов, выписаны 341 человек, летальных случаев – 71.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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