Дом в Александровке, который загорелся в ходе обстрела со стороны ВСУ, потушили местные жители

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:17:40+03:00

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Поздно вечером ВСУ открыли огонь по населенному пункту Александровка, в результате которого загорелся жилой дом. В тот момент внутри находился пожилой мужчина. Но он успел спрятаться в подвал. Потушить горящее здание помогли местные жители. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 6 раз. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Жабичево, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Александровка, Докучавший, — говорится в сообщении.

Кроме дома в Александровке из-за действий украинских силовиков повреждения двух зданий зафиксированы в поселке шахты «Трудовская». А также была оборвана линия электропередач. Из-за чего 36 абонентов остались без энергоснабжения.

Жертв среди мирных жителей за отчетный период зафиксировано не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU