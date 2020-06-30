2020-06-30T10:17:40+03:00
Политика

Дом в Александровке, который загорелся в ходе обстрела со стороны ВСУ, потушили местные жители

Из-за непрекращающегося обстрела пожилой хозяин дом вынужден был спрятаться в подвал горящего дома
Екатерина Сорока
Поделиться:
Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 26 единиц. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 26 единиц. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"
Изменить размер текста:

Поздно вечером ВСУ открыли огонь по населенному пункту Александровка, в результате которого загорелся жилой дом. В тот момент внутри находился пожилой мужчина. Но он успел спрятаться в подвал. Потушить горящее здание помогли местные жители. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 6 раз. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Жабичево, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Александровка, Докучавший, — говорится в сообщении.

Кроме дома в Александровке из-за действий украинских силовиков повреждения двух зданий зафиксированы в поселке шахты «Трудовская». А также была оборвана линия электропередач. Из-за чего 36 абонентов остались без энергоснабжения.

Жертв среди мирных жителей за отчетный период зафиксировано не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему ДНР временно закрыла КПВВ с Украиной

Комментарий «Комсомолке» дал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киев намерен обвинить Донецк в обстрелах, предъявив в качестве доказательств разрушения за 2014 год
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной двухлетней Еве Доля
Народная милиция открыла ответный огонь по позициям силовиков ВСУ, которые виновны в ранении мирного жителя ЛНР
За прошедшие сутки коронавирус в ДНР медики выявили еще у 17 жителей
Дом в Александровке, который загорелся в ходе обстрела со стороны ВСУ, потушили местные жители
Погода в Донецке на день: 30 июня синоптики прогнозируют мелкий дождь
Погода в Луганске на день: 30 июня ожидается сильная гроза
В ДНР тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение не поднимут
В Киеве перед переговорами Контактной группы придумали обвинить ДНР в обстрелах
Донецкий дизайнер Ирина Радыш представит «Розовую шубку» на фестивале в России
В Донецке самбисты возобновили тренировки
В ДНР День подпольщиков и партизан отметили вместе с Россией
В Донбассе рейдеры в погонах захватывают здания для лечения больных коронавирусом боевиков
ГИА в ДНР 2020 началась с экзамена по физике
От коронавируса в ЛНР проходят лечение 46 человек
За сутки ВСУ четыре раза обстреляли Донецк и Горловку
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко – о лечении больных коронавирусом: Порой пациенты не понимают, почему нужно лечь в стационар
Погода в Луганске на день: 29 июня температура воздуха будет плюс 29, кратковременный дождь
Погода в Донецке на день: 29 июня будет жарко, днем – дождь с грозой
Персональные Парады Победы в ДНР прошли для девятерых ветеранов
Жители из республик Донбасса не смогут самостоятельно сдать тест на COVID-19, чтобы прервать самоизоляцию на Украине
В Краматорске офицер украинской полиции избил и ограбил прохожего
В Донецке нарисовали 12-метровое граффити «Молодость»
КПВВ «Станица Луганская» 29 июня на два часа приостановит пропуск людей