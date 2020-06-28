2020-06-28T16:36:09+03:00
Политика

Стало известно, какие в ДНР будут штрафы за продажу подросткам снюсов и никотиновых смесей

Народный Совет ДНР принял закон, запрещающий продажу несовершеннолетним подобной продукции
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В последнее время снюсы стали популярными среди молодежи. Фото: zaks.ruВ последнее время снюсы стали популярными среди молодежи. Фото: zaks.ru
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Народный Совет ДНР принял закон, запрещающий продажу несовершеннолетним содержащей никотин продукции и электронных систем доставки никотина. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Законопроект разработал председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

- На фоне сильнейшей зависимости от никотина, его токсичности для несовершеннолетних, рынок заполняется продукцией неизвестного происхождения и сомнительного качества, что в целом потенциально опасно для потребителя. Речь идет о снюсах, а также о никотиносодержащих леденцах, подушечках, нетабачных никотиновых пакетиках и так далее, – отметил Владимир Бидёвка.

Итак, после вступления закона в силу, продажа несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции (БНСП), а также вовлечение подростков в процесс потребления БНСП путем покупки для них либо передачи им БНСП, предложения или требования использовать БНСП любым способом, влечет наложение штрафа:

- лица от 14 до 18 лет – от 2 000 до 5 000 руб.;

- лица от 16 до 18 лет – от 3 000 до 7 000 руб.;

- лица от 18 лет – от 5 000 до 10 000 руб.;

- физлица-предприниматели – от 10 000 до 30 000 руб. с конфискацией продукции;

- должностные лица– от 30 000 до 50 000 руб. с конфискацией продукции.

- Обращаю внимание, что ответственность грозит те только взрослому, но и несовершеннолетнему, который предлагает «затянутся вейпом» товарищу, - подчеркнула депутат НС ДНР Анастасия Селиванова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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