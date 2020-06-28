2020-06-28T14:31:19+03:00
Политика

«Тачечники» на пункте пропуска «Станица Луганская» берут по 1200 рублей за провоз пожилых жителей

А в это время волонтеры бесплатно возят людей на электрокарах
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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«Тачечники» остались без работы - электрокары бесплатно подвозят людей до моста и обратно. Фото: ГМ «Пролиска»«Тачечники» остались без работы - электрокары бесплатно подвозят людей до моста и обратно. Фото: ГМ «Пролиска»
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На КПВВ «Станица Луганская», который расположен на линии соприкосновения между ЛНР и Украиной, возобновили работу электрокаров. На них бесплатно подвозят пожилых людей на участке в нейтральной зоне.

- В связи с открытием КПВВ «Станица Луганская» гуманитарная миссия «Пролиска», работающая при поддержке Aгентства ООН по делам беженцев в Украине, 25 июня возобновила работу двух электрокаров. На них подвозят людей из числа уязвимых категорий на участке в нейтральной зоне длиной 800 метров, – рассказал глава миссии «Пролиска» Евгений Каплин. – Решение было принято после звонка луганчанки с инвалидностью. Она вынуждена была отдать 500 гривен (1200 рублей) «тачечнику», так как физически не может по жаре дойти километр в демилитаризованной зоне – от моста до пункта пропуска.

Сейчас пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская» ежедневно пересекают в обе стороны 800-1000 человек. Из них 400-450 пользуются бесплатной помощью электрокаров. Социальные перевозки рассчитаны на инвалидов 1-й группы, пожилых людей старше 75 лет, беременных женщин, детей в возрасте до трех лет в сопровождении одного взрослого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Тачечники» на пункте пропуска «Станица Луганская» берут по 1200 рублей за провоз пожилых жителей
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