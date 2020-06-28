2020-06-28T11:54:05+03:00
Политика

В Донецке утонул 45-летний мужчина

Трагедия случилась на пруду «Новый» в Киевском районе столицы ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На водоемах в жару лучше играть в шахматы, чем пить водкуНа водоемах в жару лучше играть в шахматы, чем пить водкуФото: Юрий СОБОЛЕВ
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27 июня на пруду «Новый» в Киевском районе столицы ДНР утонул 45-летний мужчина. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР

- Спасатели группы водолазно-спасательных работ РСЦ обследовали 4800 квадратных метров дна водоема. Они нашли тело утонувшего мужчины 1975 г.р. Извлекли его на берег и передали сотрудникам полиции, - говорится в сообщении.

От МЧС ДНР привлекались 1 машина и 5 спасателей.

В спасательном ведомстве Республики отмечают рост фактов гибели на воде. В большинстве случаев трагедии случаются с мужчинами.

Кстати, сегодня - день святого Вита. Наши предки говорили, что в этот день нельзя ходить к реке и в лес – там бродит темная сила, которая может унести жизни. Но вряд ли эти приметы остановят дончан в жаркий выходной день. Просто нельзя забывать о мерах предосторожности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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