2020-06-28T10:58:25+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР: В Республике у двоих жителей обнаружили COVID-19

Коронавирусом в ДНР за все время заболели 1119 человек
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Коронавирусом в ДНР за все время заболели 1119 человекКоронавирусом в ДНР за все время заболели 1119 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели двое жителей. А всего на 28 июня медики зарегистрировали 1119 случаев коронавируса в ДНР.

- 2 случая заболевания COVID-19 выявлены у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки пока никого не выписали из больниц. Таким образом, общее число выписавшихся после излечения осталось прежним – 330 человек. Нет и новых летальных случаев. Всего же от коронавируса в Республике умерли 70 жителей.

Сейчас в больницах ДНР на лечении находятся 719 человек.

Тем временем, 27 июня для увеличения имеющегося коечного фонда на территории клинической больницы профзаболеваний, МЧС был развернут мобильный медицинский госпиталь МЧС с элементами жизнеобеспечения. Туда на двухнедельную обсервацию поместили 55 человек, которых вывезли из нейтральной зоны перед республиканским КПП «Еленовка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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