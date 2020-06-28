2020-06-28T10:09:18+03:00
Политика

Украинские военные из 79-й бригады повредили школу и сожгли два дома в Донецке

В минувший день ВСУ в 13 раз нарастили интенсивность обстрелов территории ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные прицельно стреляли по поселкам Донецка из пушки БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинские военные прицельно стреляли по поселкам Донецка из пушки БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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135 снарядов, мин и гранат упали в минувший день на территорию ДНР (для сравнения 26 июня – 10). По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 27 июня ВСУ 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Под обстрелами оказались Железная Балка, Каштановое, Минеральное, Донецк (терминал ДАП, поселок шахты «Трудовская») и Александровка.

Жарче всего было на донецком направлении. В поселке Александровка на юго-западе Донецка загорелись два дома. Пожарные не смогли сразу к ним подъехать из-за непрекращающихся обстрелов. А в соседнем поселке шахты «Трудовская» от огня из пушки БМП-2 было повреждено остекление действующей школы №116.

Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал.

Эти поселки обстреливала 79-я бригада ВСУ. Защитники ДНР подавили одну из огневых точек. Один украинский солдат погиб, двое ранены. Также выведена из строя БМП-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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