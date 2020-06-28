Погода в Луганске на день: 28 июня без осадков и жара до 33 градусов

28 Июнь 2020 2020-06-28T09:04:56+03:00

В Луганске будет настоящая летняя жара Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Западный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду

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28 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28-33 градуса тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - 29-31 градус.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 30-32 градусов тепла днем.

29 июня ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 15-20, днем 26-31 градус тепла. 30 июня - переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 14-19, днем 26-31 градус выше нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU