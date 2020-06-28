Погода в Донецке на день: 28 июня будет малооблачно и до +32 градусов

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:06:20+03:00

В Донецке будет дуть западный ветер со скоростью до 3 метров в секунду

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28 июня в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается малооблачная погода, без осадков. Утром температура воздуха составит от +18 до +24 градусов. Днем воздух прогреется до 30 — 32 градусов выше нуля. Вечером ожидается +29... +24.

Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью от 2 до 3 м/с.

Также синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности.

28 июня – день святого Вита. Наши предки говорили, что в этот день нельзя ходить к реке и в лес – там бродит темная сила, которая может унести жизни. Сильная роса – к плодородному году. Домашние животные беспокойно ведут себя – перед ненастьем. Желтый цвет облаков на западе свидетельствует о том, что на следующий день будет дождь.

Кстати, по прогнозам синоптиков 29 июня ожидаются дожди и грозы. Днем до +28 градусов. Порывы ветра до 10 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU