Погода в Донецке на день: 28 июня будет малооблачно и до +32 градусов
28 июня в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается малооблачная погода, без осадков. Утром температура воздуха составит от +18 до +24 градусов. Днем воздух прогреется до 30 — 32 градусов выше нуля. Вечером ожидается +29... +24.
Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью от 2 до 3 м/с.
Также синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности.
28 июня – день святого Вита. Наши предки говорили, что в этот день нельзя ходить к реке и в лес – там бродит темная сила, которая может унести жизни. Сильная роса – к плодородному году. Домашние животные беспокойно ведут себя – перед ненастьем. Желтый цвет облаков на западе свидетельствует о том, что на следующий день будет дождь.
Кстати, по прогнозам синоптиков 29 июня ожидаются дожди и грозы. Днем до +28 градусов. Порывы ветра до 10 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU