Глава ДНР заявил о полном закрытии границ с Украиной с завтрашнего дня

27 Июнь 2020 2020-06-27T23:23:54+03:00

Блокпосты были открыты совсем недолго. Фото: штаб "ООС"

О сроках открытия пока ничего неизвестно

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Глава ДНР Денис Пушилин объявил о полном закрытии границы с Украиной с завтрашнего дня

Глава ДНР подписал Указ № 206 от 27 июня 2020 года «О приостановлении действия подпунктов 8.2. и 8.3. пункта 8 Указа Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 «О введении режима повышенной готовности».

Согласно документу, с 00:00 часов 28 июня 2020 года приостанавливается действие подпунктов 8.2 и 8.3 пункта 8 Указа Главы Донецкой Народной Республики № 57.

Однако, отмечается, что заявления на въезд будут продолжать рассматриваться Межведомственным оперативным штабом (электронная почта zdorovoedvizhenie@oddr.info)

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ИСТОЧНИК KP.RU