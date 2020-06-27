Силы ДНР подавили огневую точку противника

27 Июнь 2020 2020-06-27T20:55:48+03:00

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Военнослужащие ДНР подавили огневую точку украинских силовиков вблизи поселка Александровка на западе Донецка, обеспечив доступ сотрудникам МЧС к горящим домам. Об этом заявили сегодня в Управлении Народной милиции ДНР.

- Огневая активность оккупантов подавлена. Противник понес потери, по предварительной информации, один боевик погиб, двое ранены, также выведена из строя БМП-2, – говорится в сообщении. – В настоящее время на месте обстрела работают экстренные службы Республики.

Сегодня вечером из-за обстрела со стороны Украины в Александровке загорелись два дома по улице Чкалова, в которые было прямое попадание.

Ранее стало известно, что ВСУ размещают военную технику вблизи Станицы Луганской.

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ИСТОЧНИК KP.RU