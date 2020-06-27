Силы ДНР подавили огневую точку противника
Военнослужащие ДНР подавили огневую точку украинских силовиков вблизи поселка Александровка на западе Донецка, обеспечив доступ сотрудникам МЧС к горящим домам. Об этом заявили сегодня в Управлении Народной милиции ДНР.
- Огневая активность оккупантов подавлена. Противник понес потери, по предварительной информации, один боевик погиб, двое ранены, также выведена из строя БМП-2, – говорится в сообщении. – В настоящее время на месте обстрела работают экстренные службы Республики.
Сегодня вечером из-за обстрела со стороны Украины в Александровке загорелись два дома по улице Чкалова, в которые было прямое попадание.
Ранее стало известно, что ВСУ размещают военную технику вблизи Станицы Луганской.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Путь Визенталь»: Стали известны имена украинских офицеров-артиллеристов, которые прямой наводкой убивают мирных жителей Донбасса
Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео] (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU