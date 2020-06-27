2020-06-27T20:36:44+03:00
Политика

В Александровке горят два жилых дома

Из-за обстрела пожарные не могут приступить к тушению огня
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Окна Александровки.Окна Александровки.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Два жилых дома в поселке Александровка на западной окраине Донецка загорелись в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 17:25 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Александровка с применением СПГ. В результате обстрела произошло возгорание жилых домов по адресам: улица Челюскинцев, 4А (прямое попадание); улица Челюскинцев, 5, – говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что из-за угрозы жизни и здоровью сотрудников МЧС ДНР, вызванной непрекращающимся обстрелом со стороны ВФУ, пожарные расчеты не могут приступить к тушению очагов возгорания.

Ранее стало известно, что ВСУ размещают военную технику вблизи Станицы Луганской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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