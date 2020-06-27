Украинские военные размещают технику вблизи Станицы Луганской

27 Июнь 2020 2020-06-27T19:25:19+03:00

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Украинские военные традиционно имели ввиду любые договоренности. В этот раз киевские силовики разместили бронетехнику на окраине поселка городского типа Станица Луганская. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В зоне ответственности 25-й бригады (ВСУ) на окраине населенного пункта Станица Луганская отмечено размещение боевой бронированной машины, - сказал Осадчий, уточнив, что "данный факт подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Накануне этого, обычный сельский сортир вывел из строя двух пьяных украинских вояк. Один сломал его и провалился в яму. Другой пошел по естественным потребностям в лес и нарвался на растяжку. Оба получили тяжелые ранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU