Один провалился в выгребную яму, другой - нарвался на растяжку: Как туалет вывел из строя двух ВСУшников

27 Июнь 2020 2020-06-27T19:09:40+03:00

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Пьянство во время несения службы стало причиной двух трагикомичных происшествий в одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил.

Он проинформировал, что "военнослужащие первого батальона 93-й бригады во время несения службы на взводном опорном пункте в районе населенного пункта Новотошковское употребили спиртные напитки, в результате чего произошло сразу два происшествия".

- Старший сержант Романюк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время вышел из блиндажа для размещения личного состава с целью справления естественных надобностей, но ввиду хлипкости конструкции отхожего места провалился в выгребную яму, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, уточнив, что в результате происшествия военнослужащий ВСУ не только сломал ногу, но и потерял штык-нож.

Он сообщил, что "в ту же ночь, ввиду непригодности отхожего места, сломанного Романюком, старший солдат Миличевич был вынужден направиться в лесной массив в районе взводного опорного пункта, где в результате личной неосторожности привел в действие ранее установленную растяжку с гранатой РГД-5 и получил множественные ранения нижних конечностей, паховой и брюшной области".

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ИСТОЧНИК KP.RU