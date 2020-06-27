2020-06-27T18:04:14+03:00
Общество

В Кадетском корпусе имени Захарченко прошел выпускной

Выпускниками стали 18 воспитанников учреждения
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Кадетский корпус был создан в 2017 году. Фото: ДАНКадетский корпус был создан в 2017 году. Фото: ДАН
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Торжественная церемония завершения обучения прошла сегодня в Школе №4 – Кадетского корпуса имени Александра Захарченко, сообщает ДАН.

- Помните, вы навсегда связаны с именем Александра Захарченко. И никто не должен даже усомниться, что вы достойны этого имени. Будьте справедливы, свободны и живите достойно, – председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков лично вручил выпускникам аттестаты и посоветовал им получить высшее образование в вузах Республики, заверив, что там им дадут фундаментальные знания.

Под барабанную дробь и «Прощание славянки» кадеты прошли торжественным маршем по плацу. Возглавили колонну выпускники. По кадетской традиции, они подкинули вверх монетки, которые копили специально для этого дня. Для тех, кто планирует служить в силовых структурах, монеты символизируют звезды на погонах.

Для остальных же это – символ кадетского братства и желания не терять связи с корпусом, навещать родные стены вновь. К тому же по брошенным монетам, следующие за выпускниками учащиеся звонче чеканят шаг, демонстрируя, что берут пример со старших товарищей. Завершился праздник прощальным вальсом, в конце же выпускники сорвали с голов фуражки и подбросили их вверх.

Также к мемориальной доске Александру Захарченко выпускниками были возложены цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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