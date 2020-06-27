2020-06-27T17:15:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловске ЛНР открыли пригородное и междугороднее сообщение

Город был закрыт несколько месяцев из-за ситуации с коронавирусом
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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А вот масочный режим пока нигде не отменен.А вот масочный режим пока нигде не отменен.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР сообщило о снятии запрета на движение пассажирского транспорта общего пользования пригородного и междугородного сообщения в Свердловск ЛНР.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР отменила с 23.00 26 июня ограничения на перемещение жителей и транспорта за пределы Свердловска, введенные ранее в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- В соответствии с решением Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики с 23.00 часов 26 июня 2020 года снимается запрет на движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования пригородного и междугородного сообщения в город Свердловск Луганской Народной Республики, - говорится в сообщении.

- Все устали. Люди... лица их суетливые, озабоченные, в шумном теперь городке, очень утомляют морально. Это можно понять. Устали и от войны и от игр, в которых заставили участвовать, - призналась накануне жительница Свердловска.

В Минтрансе подчеркнули, что "возобновление работы автотранспортных предприятий и автостанций возможно только при неукоснительном соблюдении требований к организации работы предприятий в условиях COVID-19"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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