2020-06-27T15:45:26+03:00
Политика

Украинские военные шантажируют командование угрозой покинуть свои позиции

Они требуют от руководства улучшения условий службы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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ВСУшники готовы к бунту. Фото: штаб "ООС"ВСУшники готовы к бунту. Фото: штаб "ООС"
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Военнослужащие второго механизированного батальона из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ начали открыто шантажировать свое командование, требуя улучшения условий службы, в противном случае силовики покинут свои позиции в зоне конфликта.

- Среди военнослужащих второго батальона в районе населенного пункта Старогнатовка отмечается недовольство действиями вышестоящего командования. Силовики выступили с угрозами покинуть позиции в данном районе, если не будут приняты меры по улучшению их снабжения положенными нормами довольствия, - ссылаясь на источники в штабе бригады, заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

Оказывается, звонки недовольных военнослужащих на горячую линию министерства обороны Украины стали причиной приезда в расположение подразделения группы сотрудников военной службы правопорядка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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