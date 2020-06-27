Коронавирус ВСУшники побеждают алкоголем

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:53:48+03:00

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Сотрудники военной службы правопорядка (ВСП) выявили 10 бойцов ВСУ, вместе с санинструктором распивавших алкогольные напитки в обсервационном лагере для зараженных коронавирусной инфекцией.

- При проверке наличия личного состава в полевом обсервационном лагере 25-й бригады (ВСУ) в районе населенного пункта Войтово патрулем военной службы правопорядка выявлен факт употребления спиртных напитков десятью военнослужащими соединения и санитарного инструктора медицинского батальона, - сказал представитель оборонного ведомства Республики, уточнив, что из объяснения санинструктора "следовало, что он находился в палатке с зараженными военнослужащими с целью проверки их самочувствия ".

Ранее Осадчий сообщал, что количество заразившихся коронавирусом военнослужащих из состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" за неделю увеличилось на 30%.

При этом количество обстрелов не снижается.

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ИСТОЧНИК KP.RU