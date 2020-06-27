2020-06-27T13:19:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Среди 23-х новых случаев заражения Covid19 - пять медработники

Все заболевшие были контактными с ранее зараженными людьми
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Медики - в группе риска.Медики - в группе риска.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
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Двадцать три новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в ДНР за прошедшие сутки.

- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 23 новых случая COVID-19, – сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

По данным Минздрава, среди заразившихся – пять медработников. Все заболевшие контактировали с лицами у которых ранее был обнаружен коронавирус. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

- Напоминаем о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в министерстве здравоохранения ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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