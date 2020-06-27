За все время в ЛНР подтверждено почти 500 случаев заражения коронавирусом
Медики ЛНР зарегистрировали 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике.
- Всего по состоянию на 9.00 27 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 498, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 435 человек.
За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 11 человек.
При этом медики заверяют, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.
За все время коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена у 1094 жителей. Из этого числа 323 человека выздоровели и были выписаны из больницы. Лечение продолжают 703 пациента. Зарегистрировано 68 летальных случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU