Ясиноватая уже с утра оказалась под обстрелом украинских вояк

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:20:27+03:00

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Районы поселков Каштановое и Минеральное под Ясиноватой оказались под минометным обстрелом со стороны украинской армии. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что огонь велся в 5:05 и 6:12 утра. Всего было выпущено 13 мин калибром 82 мм. Данные о последствиях обстрелов уточняются.

Только за вчерашние сутки на территорию ДНР упало почти 60 снарядов.

- Любые перемирия бесполезны, они остаются только на бумаге. А мы, жители прифронтовых сел и поселков, как живые мишени, - говорит жительница села Ясное Татьяна, ее дом не раз попадал под огонь ВСУ. - Уезжать нам некуда, а весь мир закрывает глаза на этот геноцид, который длится седьмой год. Уже выросли и пойдут в школу дети, которые родились в 2014 году, а войне конца краю не видно.

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ИСТОЧНИК KP.RU