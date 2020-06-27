Погода в Луганске на день: +31 и без осадков

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:18:30+03:00

В ЛНР сегодня безоблачная погода

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Температура воздуха в ЛНР 27 июня будет до 31 градуса тепла днем.

- С 21.00 26 июня до 21.00 27 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 26-31 градус тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 27-29 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 12-14 градусов ночью до 28-30 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU