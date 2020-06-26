2020-06-26T22:08:30+03:00
Политика

ВСУ разместили бронетехнику и зенитку у жилых домов Новотошковского, Катериновки и Золотого

Жители подконтрольного Киеву Донбасса пишут жалобы
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Зафиксированы новые факты размещения ВСУ вооружения у жилых домов. Фото: warfiles.ruЗафиксированы новые факты размещения ВСУ вооружения у жилых домов. Фото: warfiles.ru
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Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение у жилых домов в Донбассе, тем самым подвергая риску здоровье и жизни мирных жителей.

В Управлении Народной милиции сообщили об очередном факте размещения военной техники украинской армией.

- В зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в жилом районе населенного пункта Новотошковское отмечено размещение трех боевых бронированных машин и одной боевой машины пехоты, - рассказывают в ведомстве. - В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ в жилом районе населенного пункта Золотое отмечена одна зенитка, бронетранспортер МТ-ЛБ и две ББМ. Вблизи населенного пункта Катериновка отмечено размещение БМП-1.

Официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий отметил, что факты размещения вооружения подтверждается наблюдателями ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ВСУ разместили бронетехнику и зенитку у жилых домов Новотошковского, Катериновки и Золотого
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