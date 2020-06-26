«Погорел на крупной взятке»: В ЛНР задержан министр строительства и ЖКХ

26 Июнь 2020 2020-06-26T21:11:03+03:00

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В ЛНР при получении крупной взятки был задержан министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Максим Протасов. Об этом сообщили в МГБ.

- Результатом оперативно-розыскных мероприятий стало задержание с поличным министра строительства и ЖКХ Протасова Максима Алексеевича при получении взятки в крупном размере, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники министерства госбезопасности вскрыли коррупционную схему хищения бюджетных средств в рамках реализации государственных целевых программ.

В отношении Протасова заведено уголовное дело по 359 статье – «Получение взятки».

- Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сказали в МГБ Республики.

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Об этом сообщил министр образования Республики Сергей Цемкало (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU