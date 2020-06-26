2020-06-26T19:34:39+03:00
Общество

В ЛНР стартовала вступительная кампания

Об этом сообщил министр образования Республики Сергей Цемкало
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Вступительная кампания стартовала в ЛНРВступительная кампания стартовала в ЛНРФото: Мария ЛЕНЦ
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Министр образования и науки Луганской Народной Республики Сергей Цемкало сообщил о начале в государстве вступительной кампании.

- Сегодня стартовала вступительная кампания, сегодня первый день приема документов в наши высшие учебные заведения. Эта процедура пока еще осложняется той эпидемической ситуацией, которая есть в Республике. Но, тем не менее, процесс пошел, – сказал он.

Цемкало отметил, что вступительная кампания будет проходить в очном режиме.

- На этой неделе состоялось заседание ЧСПК, где, в числе другого, обсуждались и требования к проведению вступительных экзаменов в наших вузах. Было принято решение о том, что эпидемическая ситуация позволяет нам провести вступительную кампанию в очном режиме, с соблюдением тех санитарных требований, которые рекомендованы, – рассказал министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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